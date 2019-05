TOP 5 | Keda saata Brüsselisse? 

Pingeliseks kiskunud riigieelarve strateegia arutelud on viinud vähemalt ühe tulemuseni: alkoholiaktsiis peab langema, ja kiiresti. Ent esialgu eelarvele pigem kahjulik otsus vajab katet ja nii on asutud otsima säästukohti. Milleks meile kallis „kellukeste ja viledega“ idapiir, küsib rahandusminister Martin Helme. Seega võib legaalse piirikaubanduse ohjeldamise katse lõunas teha mõningast heameelt hoopis salakaubavedajaile idas.

Pärast seda, kui võimupartei EKRE kohaliku meedia trollimiseks ja ärritamiseks mõeldud sõnumid ja käemärgid elavad juba mitmendat nädalat välismeedias oma elu, tuleb tõdeda vanasõna paikapidavust, et kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub. Paraku kõik kõrvalseisjad koos nendega, sest Isamaal ja Keskerakonnal on selle koostöö jätkumist üha raskem põhjendada ning Eesti kuvandki pole päris endine.

Traagiliselt lõppenud õnnetus Veerenni ülekäigul paneb küsima, mida teha, et see enam ei korduks. Valgusfoori paigaldamine on plaanis, aga poole aasta pärast. Kas praegused torutõkkedki on parim lahendus? Või on probleemi lahendamist alustatud valest otsast ja vähendada tuleks hoopis rongide linnasisest kiirust?