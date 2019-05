Eurovisioni-draamad ei vaibu: Iisraeli lennufirma poolt halvasti koheldud Islandi eurotiim plaanib lennufirmat kohtusse kaevata 

Hatari plaanib teha ametliku kaebuse Iisraeli El Al lennufirma kohta, väites, et lennufirma töötajad paigutasid bändiliikmed meelega tagasilennul ebameeldivatesse kohtadesse istuma.

Islandi uudistes kirjutatakse, et bänd paigutati lennukis istuma viimase kolme rea keskmistele istekohtadele ning väidetavalt oli see protestimärk lennufirma töötajate poolt sellele, et Hatari Eurovisionil Palestiinale toetust avaldas.