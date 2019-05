Venemaa esitas kursilt kõrvale seilanud Eesti laevakaptenile süüdistuse

Helsingin Sanomat vahendas, et Soome kalalaev Roxen püüdis saaki täiesti seaduslikult, ent navigatsioonivea tõttu kaldus õigelt kursilt kõrvale ja sattus Venemaa majandusvööndisse. Roxen on registreeritud Soomes, kuid teadaolevalt polnud pardal ühtki soomlast, laeva meeskond koosnes neljast mehest, kolm kalurit ja kapten, kes on eestlased. Laev kuulub ettevõttele Morobell, mille juhatuse liikmed Raivo ja Aldona Baum kinnitasid ERRile, et röövpüügiga nende meeskond kindlasti ei tegelenud. Helsingin Sanomat kirjutab, et ehkki Morobelli juhivad eestlased, leiab ettevõtte Soome kaubandusregistrist.