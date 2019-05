GALERII | ÕL CANNES’IS: Sylvester Stallone lasi fotograafide ees looma välja 

Itaalia režissööri Marco Bellocchio film, mis linastub festivalil põhiprogrammis ja võistleb kuldse palmioksa auhinna eest. Bellocchio on tuntud selle poolest, et armastab kinolinale tuua psühhodraamasid ja katkeid Itaalia ajaloost. Ka see film pole erand. Põhiprogrammis linastuv ja kuldse palmioksa auhinna eest võitlev "Reetur" jutustab loo mafioosost Tommaso Buscettast (Pierfrancesco Favino) ning sellest, kuidas ta kurikuulsa Cosa Nostra liikmena murdis Sitsiilia maffia vaikimisvannet. Filmis mängivad veel Maria Fernanda Candido, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane ja Luigi Lo Cascio.

Näitleja Maria Fernanda Candido, rezissöör Marco Bellocchio ja näitleja Pierfrancesco Favino Erlend Štaub

Näitleja Gael Garcia Bernal, režissöör Elia Suleiman ja muusik Yasmine Hamdan Erlend Štaub

72aastane "Rocky" ja "Rambo" täht on filmimaailmas tuntud madinafilmide legendina. Cannes'i festivalil on Stallone seetõttu, et osaleb Rendez-vous üritusel. See tähendab, et ta räägib oma elust ja tegemistest ning vastab publiku küsimustele. Üritus on igal aastal väga populaarne, kuna seal saavad osaleda kõik soovijad, kes saali mahuvad, sõltumata staatusest, rollist või akrediteeringust.