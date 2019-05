PRANTSUSE FARMERID: elektrituulikud tapavad lehmi

Farmerid ise kaebavad peavalude, unetuse ja valutavate jalgade üle. Nad on veendunud, et lehmade suremise ja tervisehädade taga on elektrituulikud, täpsemalt nende tekitatud magnetväli. Probleem on sedavõrd tõsine, et Nantes´i ülikool otsustas häirekella löönud farmereid ja veel 20 kohalikku elanikku oma kliinikus uurida.