FAKTIKONTROLL | Kas Euroopa liit tõesti kontrollib banaanide kõverust?! 

Esiteks ebaoluline info: kuigi banaanid paigutatakse poodides enamasti puuviljade hulka, on tegelikult tegu marjadega nagu maasikad ja ananassid. Rohttaim, mille küljes banaanid kasvavad, meenutab oma välimuselt küll puud, kuid pole seda teps mitte. Aga mitte sellest ei tahtnud me täna rääkida.

Samal teemal Eesti uudised Enn Eesmaa | Sinimustvalgem euroliit Väide, et Euroopa liit on pannud banaanide kõverusele (või siis sirgusele) piirangud on euroskeptikute seas tihti kasutatav anekdootne näide selle kohta, kui jaburad võivad Brüsselist tulevad regulatsioonid olla. Sellele vastukaaluks on meedias kirjutatud ohtralt müüdimurdmisartikleid, et tegelikult midagi sellist ei kontrollita ja tegu on õela kuulujutuga. Haruldasel kombel on õigus mõlemal poolel.

Kes soovib tutvuda banaanide välimust käsitleva kantselliitliku tekstiga, see võib lugeda Euroopa komisjoni regulatsiooni 2257/94 või 2011 selle asemel kasutusele võetud määrust 1333/2011. Kel on oma päevaga parematki teha, sellele lühikokkuvõte: 1994. aastal vastu võetud dokument kirjutab tõesti, et banaanid peavad oleva „ebatavaliste kõverusteta“.

Edasi jagatakse banaanid kolme kvaliteedirühma: 1) ekstraklass – banaanimaailma modellid, millel ei tohi olla ühtegi iluviga, ülikõrge kvaliteediga, 2) I klass – esineda võivad tühised kujuvead, 3) II klass – pööbel, kuhu kuuluvad kõik ülejäänud banaanid, mis ei vasta kõrgematele nõuetele, aga neilgi ei tohi olla mainitud „ebatavalist kõverust“.

Kui nad ei pärine just Madeiralt, Assooridelt, Algarvest, Kreetalt või Lakooniast, peavad kõik eurobanaanid olema vähemalt 14 sentimeetrit pikad. Paksust peab neil olema minimaalselt 27 millimeetrit. Ehk kokkuvõtvalt: euroliit on tõesti pannud paika banaanide (ja ka paljude teiste viljade nagu kiivid või porgandid) miinimumnõuded. Punkt euroskeptikutele.

Peaaegu võinuks neile kuuluda ka täielik võit, sest 2008. aastal üritati Euroopa liidus tõesti keelustada teiste ebanormaalse kujuga viljade müügi seas ka sirged banaanid. Õnneks võitis kaine mõistus – selgitusega, et sellise resolutsiooniga kaasneks meeletu tarbimiskõlbuliku toidu raiskamine, lükati plaan europarlamendis tagasi. Tegelikult leevendati lõpuks raiskamise vähendamiseks üldse enamikele viljadele kehtivaid nõudeid, aga banaanide osas jäid tingimused samaks. Polnud vaja.

Siit saavad oma viigipunkti kätte müüdimurdjad. Kuigi teoorias on tõesti banaanide kõverusele seatud normid, siis reaalsuses on need nõnda laiad, et mingit malliga mõõtmist ei toimu. Lisaks kehtivad regulatsioonid tarneahela ülaosas ja selle viimane ots – inimesed, kes lähevad poodi banaane ostma, ei taju selle mõju kraadigi (või kes eelistab, radiaanigi).