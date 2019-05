MÖLLUGALERII | Staarkunstnikud püherdasid jäätises ja šokolaadis 

Kopli uues ja kuumimas restoranis Odeon Bar toimus Magnumi White Chocolate & Cookies pidu NILS HOLM

Magnumi selle hooaja lööklause on #Never Stop Playing, ehk ärge kunagi kaotage endas mängulisust. Odeon Bar’i oli üheks õhtuks seatud üles pop-up kunstinäitus, autoriteks väga ebatavalised kunstnikud, kes said Magnumilt kuuma Allure Art Kit’i, mis koosnes kolmest kehasõbralikust värvist ja tühjast kanvasest.