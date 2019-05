SÜNDSUSETUSE TIPP: Diana surmast tehti lõbustuspargi atraktsioon 

"Tegu on 3D-arvutimudeliga ning võimalik on näha Pariisi, mis on kolmemõõtmeline," seletas atraktsiooni looja Robin Turner. "Näha on, kuidas Diana lahkus Ritzi hotellist, seda, kuidas paparatsod teda jälitasid, ning välklambisähvatust, mis ilmselt Diana sohvri pimestas." Lähivaateid Diana surnukehast siiski ei pakuta, märgib Briti leht.