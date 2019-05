SEGADUS RIIGIKOGUS: keegi ei öelnud Kert Kingole, mida ta tööl tegema peab

Asjast säutsus Twitteris reformierakondlalsest riigikogu ja väliskomisjoni liige Marko Mihkelson, kelle sõnul sai värske minister oma esimese noomituse.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa sõnul ei teinud nad Kingole noomitust, kuigi oma nägu ta reedel tõesti ei näidanud. „Me tegime märkuse. Loomulikult ei olnud me rahul sellega, et minister ei tulnud, aga sellist järsku hukkamõistu ei saanud me teha, sest me ei teadnud põhjust, miks ta tulemata jättis. Me küsisime Jüri Seilenthali käest, kes olevat hommikul veel proua Kingot briifinud seoses selle 27. [EL-i nõukogud- toim.] kokkusaamisega,“ selgitas Eesmaa.

Eesmaa sõnul käib välisminister tavaliselt enne EL-i nõukogu väliskomisjonile oma seisukohti tutvustamas ja nende kohta heakskiitu saamas. „Käime lihtsalt need punktid läbi ja palume ministril oma nägemuse esitada. Seda me kahjuks teha ei saanud ja me alati kutsume mõne poliitiku tema asemele. Jüri Seilenthal on väga professionaalne aga ta ei ole poliitiliselt vastutav. Me ei olnud kaugeltki rõõmsad, et proua Kingo ei tulnud.“

Ministri puudumisest hoolimata andis väliskomisjon tema esmaspäevastele seisukohtadele heakskiidu. Eesmaa sõnul tehti seda sellepärast, et neid jutupunkte oli arutatud juba möödunud novembrist saati, vahepeal ei ole palju muutunud ja komisjonil ei olnud nende suhtes ka vastuväiteid. Samas avaldas väliskomisjoni esimees lootust, et minister Kingoga on võimalik pärast EL-i nõukogusid kohtuda. „Ei saa salata, et nõukogu liikmed soovivad temaga rohkem tuttavaks saada, sest at on ju esimest korda riigikogus, ta on esimest korda minister. Tahame temast ja tema arvamustest rohkem teada,“ sõnas Eesmaa.

Kingo ei teadnud kohtumisest midagi