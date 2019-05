Maailm LEEDU VALIB PRESIDENTI: uus riigipea Venemaaga ei tseremoonitse Allan Espenberg , täna, 09:00 Jaga: M

KES KEDA: Leedu presidendivalimiste teises voorus võistlevad Ingrida Šimonytė ja Gitanas Nausėda. 15min.lt/Scasnpix

Kaks nädalat tagasi sai siinsamas avaldatud artiklis ennustatud, et Leedu uueks presidendiks saab üks endistest pankuritest. Esimese valimisvooru järel sai selgeks, et ettekuulutus läks täppi. Lahtine on veel küsimus, kas järgmiseks riigipeaks saab mees või naine. Samas on mõlemad võistlustulle jäänud kandidaadid lubanud suhtuda Venemaasse kui agressorriiki.