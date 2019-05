ÕL VIDEO JA TEST | JUHILOAD KÄEST ÄRA? Kui raske on teha uut teooriaeksamit? Proovi ka ise! 

Teooriaeksamil hakkab maanteeamet uusi küsimusi kasutama alates 3. juunist. Kui varem võis ühel küsimusel olla mitu õiget vastust, siis edaspidi on õige vaid üksainuke variant. 30 küsimusest koosneva eksami sooritamiseks on aega pool tundi. Selle edukaks läbimiseks on vaja õigesti vastata vähemalt 26 küsimusele.