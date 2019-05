LIIGA PALJU RAHVAST: Mount Everesti tipus tekivad eluohtlikud ummikud 

Sel nädalal, vaid paar tundi pärast tipu vallutamist, hukkus Mount Everestil USA mägironija Don Cash, teatab portaal Outside. Cash oli üks 200 inimesest, kes kolmapäeval maailma kõrgeimasse punkti jõudis. Tagasiteed raskendas arvukate mägironijate tõttu tekkinud ummik. Vähemalt kaks tundi kestnud ootamine, et Cash ja tema šerpadest teejuhid madalamale liikuma saaks, sai mehele saatuslikuks. Ta ei ole sugugi ainus inimene, kes on viimasel ajal Mount Everestil elu kaotanud. Vaid kolmapäeva jooksul hukkus kolm inimest.

Täna me mõistame, kui ülerahvastatud väike rada maailma tipuni on. Kolmapäeval mägironija Nirmal Purja poolt Facebooki postitatud foto näitab pikka inimrivi mäe vallutamise ühel viimasel katsumusel Hillary Stepil. Avalikkus reageeris sellele üllatusega ning paljud kommenteerijad ei suutnud uskuda, et foto on reaalne.