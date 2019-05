„Eesti laulult“ tuule tiibadesse saanud xtra basic avaldas suvise singli 

Lisaks Andrei Zevakinile duosse kuuluva Igor Volhonski sõnul on uus lugu eelmiste lugudega võrreldes vokaalikesksem. See on ka põhjus, miks valiti solistiks huvitava häälega Katrin Ruuse. „Peale Katrini ühendasime jõud ka Karl-Ander Reismanniga, kes kirjutas loo sõnad ja meloodia. Kitarri mängis Claus Pener, tausta laulis „Eesti laulul“ kolmanda koha saanud Stefan ja nii tekkis kõikide andekate inimeste ühisest panusest üks elav ja põnev lugu.“