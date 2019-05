VÄGA SEGANE! „Terminaatori“ filmisarja kuues sissekanne on tegelikult järg teisele osale 

„Terminaator: Sünge saatus“ („Terminator: Dark Fate“) on küll juba kuues film, ent produtsendina naasev James Cameron on otsustanud ignoreerida kõike, mis toimus peale filmi „Terminaator 2: Kohtupäev“ sündmusi. Seega ongi sarja kuues sissekanne loo kronoloogiat arvestades hoopiski kolmandal positsioonil – tegemist on otsese järjeosaga.