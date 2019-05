Maailm KAVAL MEETOD: Gaboni šimpansid pistavad nahka kohalikke kilpkonni Toimetas Aare Kartau , täna, 12:13 Jaga: M

Šimpans kilpkonnaga maiustamas. SWNS/Scanpix

Kilpkonnade liha on väidetavalt nii maitsev, et see on põhjustanud nii mõnegi liigi väljasuremise. Ilmneb, et see maitseb ka šimpansidele, sest rühm Lääne-Aafrika ahve on välja nuputanud, kuidas liha kõva kooriku seest kätte saada, vahendab NewScientist.