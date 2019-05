Kas hinnavahelepingutega kauplemisega on võimalik rikastuda? 

Aktsiaturul kauplemisega võrreldes on tegu siiski vähem tuntud variandiga. Kasutades usaldusväärseid vahendajaid pakub tegevus turvalist kauplemisvõimalust, ent turvalisus ei võrdu riskide puudumisega. Enne plusside-miinuste juurde jõudmist uurime aga lähemalt, millega on ikkagi täpselt tegemist.

Asjatundjad räägivad hinnavahelepingutest suupärase lühendiga CFD. See kolmetäheline lühend pärineb ingliskeelsest terminist Contract for Difference. Tegu on lühiajalise investeerimisvõimalusega, seejuures on kõik CFD-d olemusel tuletisinstrumendid. Viimane tähendab, et finantsinstrumendi väärtus on seotud kindla indikaatori, alusvara või mõne muu finantsinstrumendiga.