VIDEO | Kohtla-Järve on hädas pidevalt süttivate maha jäetud hoonetega 

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtaja Marti Siim tõi välja, et üks asi on tuleohutus, aga teine asi on see, et hooned võivad olla varisemisohtlikud. „Nüüd, kus on algamas koolivaheaeg, ei ole harv, et sellisets hoonetes on endale mänguplatsi teinud lapsed,“ ütles Siim ja palus kõikidel lapsevanematel oma võsukestega hüljatud majade ohtlikkusest rääkida.

Päästjad on teinud linnavalitsusele märkuse, et hiljemalt augustiks peavad maha jäetud hoonetel olema vähemalt kõik sissepääsud tõkestatud, kuid linnapea Ljudmila Jantšeko sõnul on sellest vähe kasu. „Seda me teeme pidevalt. See on nii, et niipea, kui me need aknad kinni lööme, siis on järgmisel päeval need sealt juba ära võetud,“ kommenteeris ta.