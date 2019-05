ÕL CANNES’IS | Kriitik Tristan Priimägi: tänavu pole festivalil meeldejäävaid hittfilme 

Filmimaailmas on Cannes’i festival üks aasta tippsündmusi, kus näeb ohtralt nii põhi- kui ka kõrvalprogrammides filme, mis järgneva 12 kuu jooksul kinno tulevad. Ent tänavune festival on mõneti pettumust valmistav. “Kõnekas on see, et tänavu pole suuri hitte või selliseid filme, mis oleks favoriidid ja mille võidu peale võiks panustada. Varasematel aastatel on kaks-kolm teistest selgelt paremad olnud,” räägib Priimägi.

Priimäe sõnul on sellel omad head ja vead. “Auhindamisel on mänguväljak avatud. Saab olema äärmiselt huvitav näha, keda žürii hindama hakkab.”

Priimägi ütleb, et tal on žüriisse palju usku, kuna üheksast liikmest seitse on ise režissöörid, kellele ta seetõttu usalduskrediiti annab. “Usun, et otsused on adekvaatsed. Jällegi – kuna pole maailmamuutvaid filme selgelt näha, siis see aasta millegi kõneka järgi meelde ei jää.”

Kriitik ennustab festivalil auhinnasadu Pedro Almodovar'i filmile "Valu ja hiilgus", kus mängivad Antonio Banderas ja Penelope Cruz.

Hittfilmid pole alati parimad

“Hindan ise kõige kõrgemalt kunstilisust, et oleks midagi uut, novaatorlikku, midagi huvitavat, teistsugust ja julget. Film võib olla keskpärane, aga kui ta on julge, siis ta on parem, kui toode, mida on võimalik vaadata kell üheksa kommertstelekanalilt,” ütleb ta naerdes.