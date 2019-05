KÕHE: tundmatu sissemurdja ei varastanud eramajast midagi, ent küüris selle puhtaks

Massachusettsis elav 44aastane Nate Roman väitis, et midagi polnud lõhutud ega varastatud: „Lihtsalt kõik asjad oli väga kõhedal moel paigutatud.“ Kui mees majas ringi liikus, tundis ta tugevat kloori ja kodukeemia lõhna, mis andsid mõista, et keegi on käinud maja koristamas. Tema viieaastase poja tuba, mis oli hommikul täielikult sassis olnud, oli nüüd täielikus korras. Eelnevalt toa igas nurgas laiali olnud pehmed mänguasjad olid samuti hoolikalt kokku sätitud. Kõigele lisaks oli sissetungija jõudnud WC-sse paberirullile teha täpse roosikujulise origami. Romani sõnul olid kõik toad peale köögi puhtaks küüritud.