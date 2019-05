TOPELTRÕÕM: Neinar Seli sai ühe õhtuga kahe lapselapse vanaisaks 

"Ilus kevad on tõesti!" hõiskab Neinar. "Ei ole abikaasat varem näinudki nii tihti vardaid käes hoidmas, ta muudkui koob ja heegeldab tüdrukutirtsudele kevadisi mütse ja kapukaid. Mina kududa ei oska, esialgu püüan õppida lastel vahet tegema, et kumb see Ami ja kumb see Nete on – nad on ühemunaraku kaksikud!"