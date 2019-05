Sarja „Litsid“ staar otsib sotsiaalmeedia abil tööd 

Vabakutseline Jekaterina ütleb, et päris töötu ta siiski pole, sest teeb koostööd kultuuriühendusega R.A.A.A.M, samuti on ta teinud õhtujuhtimisi – aga hing ihkab suure rolli järele, kehastada mõnd kangelannat. "Nagu ütles üks režissöör: "Näitlejad on aja jooksul kiiresti riknev produkt, neile peab rolle andma!"," lisas Jekaterina.