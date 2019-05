PALJU ÕNNE! Elina Purde ootab teist last 

Seda, kui kaua rasedus juba kestnud on, ei rutta Elina ütlema, kuid avaldab, et beebi peaks ilmavalgust nägema sügise hakul. "Ka nimevariantidest on liialt vara rääkida. Enne tahan lapsele silma vaadata ja siis otsustada," ütleb Elina Kroonikale.