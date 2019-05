LIIGA KÕRGED NÕUDMISED? Maanteeametil tuleb teha Saaremaa lennukihankega raske otsus 

Riigihanke võitnud Regional Jeti emafirma Nordica pressiesindaja Toomas Uibo ütles ERR-i raadiouudistele, et ettevõte on valmis väga kiirelt alustama opereerimist suurema ja uuema lennukiga, kuid maanteeamet ei ole agar lepingut sõlmima. Ameti transpordidirektor Meelis Telliskivi sõnas, et praegu on vara öelda, mis edasi saab ja praegu hakatakse Regional Jeti pakkumist üle vaatama.