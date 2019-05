ÕL CANNES’IS | Edith Sepp: Christopher Nolani filmi tegemist Eestis võib võrrelda James Bondi võtetega 

Läinud aastal valmis vabariigi 100. sünnipäevaks rohkelt uusi Eesti filme, mis said ka kinokülastajate seas popiks. “Turuosast oli 20% Eesti filmi käes ehk meil oli 650 000 vaatajat. Sel aastal on esimese nelja kuuga juba sama arv vaatajaid! Need numbrid räägivad enda eest,” on Lokk tulemuste üle uhke.

Filmis müüakse enne tegemist maha

“Oleme siin juba aastaid käinud. Meie tootjatel on väga oluline müüa ja näidata oma filme. See on maailma suurim filmifestival ja -turg. Me lihtsalt peame kohal olema,” selgitab Sepp Cannes’i festivalil käimise vajadust. Tema sõnul on inimestel raske mõista, mis festivalil tegelikult toimub. “Arvatakse, et siin on glamour toujours (tlk. alati glamuurne) ja kogu aeg on punane vaip, tööd tehakse vähe, aga tegelikult see nii ei ole.”

Sepa sõnul ei suuda Eesti sajaprotsendiliselt ühegi filmi tootmist toetada, seepärast on vaja Cannes’is tublisti tööd teha. “Filmid tuleb siin turul maha müüa enne, kui need üldse töösse lähevad,” ütleb Lokk ja lisab, et sellega tootjad põhiliselt tegelevadki.

Lukase kohalviibimine on aga hea turundustrikk. “Kui minister tuleb kohale ja ütleb, et Eesti film on nii kõva ja seda peaks toetama, siis tulevad tootjad nii Taanist, Saksamaalt kui Prantsusmaalt ning on rohkem huvitatud. See, et minister on kohal jääb meelde ja kõik on sellega kursis,” selgitab Lokk, kelle sõnul on ministri kohalolek justkui usalduse visiitkaart.

Erlend Štaub