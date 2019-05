Seltskond GALERII | ÕL CANNES’IS: festival pole ainult Hollywoodi päralt. Vaata ka Ukraina, Venemaa ja Korea tegijaid! Erlend Štaub, Cannes | Gerly Mägi , täna, 00:30 Jaga: M

Victor Hadida, Lee Won-Tae, Kim Sung-Kyu, Ma Dong-Seok, Kim Moo-Yul Erlend Štaub

Cannes'i filmifestival on eriline selle poolest, et fookuses ja suure tähelepanu all pole ainult Hollywoodi filmid ja tähed. Särada saavad ka teiste riikide filmitegijad, mis annab neile võimaluse oma tööd tutvustada erakordselt suurele auditooriumile. Festivali kümnendal päeval tulid meedia kaamerate ette näiteks Venemaa, Lõuna-Korea, Ukraina, Kanda ja Prantsuse filmitiimid. Vaata rohkem galeriist!