Kuidas Pirita tee ehitus reporteri närvi ajas 

Kolme aastaga oli toona valmis vaid kaks kilomeetrit teed ja kulutatud umbes 35 miljonit senti. Kaldamüür oli poolikult ehitatud Pirita esimeste linnapoolsete majadeni. Savine, vihmaga vesine, kuivaga tolmav tee, kurdab ajakirjanik. „Rahvas ei armasta seda uut teed,“ väidab ta ja süüdistab, et ebamugavuste tõttu on Pirital suvitajaid varasemast vähemaks jäänud. „Tallinn unistab, et veab kallast pidi trammiliini. On aga päevselge, et kahe-kolme suvekuuga see end ära ei tasu. Pirital ja Kosel peaks alaliselt elama vähemalt paartuhat inimest, keda edasi-tagasi vedada. Neid seal ei ole. Rahva juurdevoolu asemel hakatakse hoopis vanu põliseid Pirita kodanikke sealt välja pressima ja nende maju hävitama,“ ennustab reporter tulevast majanduskrahhi. Trammi tõesti ei tulnudki.