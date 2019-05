GALERII | ÕL CANNES’IS: vau! Lily Luik kõndis punasel vaibal imeilusas kleidis 

DiCapriole on see juba kolmas õhtu järjest punavaibal käia, kahel korral neist staarkülalise ning ühe korra näitlejana. Ka Orlando Bloom osales filmilinastusel külalisena.

Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom Erlend Štaub

"Reetur" ("The Traitor") on režissöör Marco Bellocchio film. Bellocchio on tuntud selle poolest, et armastab kinolinale tuua psühhodraamasid ja katkeid Itaalia ajaloost. Ka see film pole erand. Põhiprogrammis linastuv ja kuldse palmioksa auhinna eest võitlev "Reetur" jutustab loo mafioosost Tommaso Buscettast (Pierfrancesco Favino) ning sellest, kuidas ta kurikuulsa Cosa Nostra liikmena murdis Sitsiilia maffia vaikimisvannet.