Arheoloogid leidsid jõe põhjast Ameerika viimase orjalaeva vraki 

Vrakk oli nii palju terve, et selle välimuse, suuruse ja konstruktsiooni põhjal sai järeldada, et tegu on tõepoolest koleda ajalooga laevaga. Laeva nime võtsid põhjalaskjad ilmselt laevakere küljest kaasa, samuti polnud vrakil alles laevakella, millel samuti nimi peal võiks olla. Arheoloog James Delgado sõnas, et ilma nimetunnuseta laeva tuvastamine nõuab teatavat ettevaatust, kuid nii leiu füüsiline välimus kui proovide tulemused viitavad väga selgelt sellele, et uputatud alus on just Clotilda.