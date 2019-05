PEOGALERII | Magus mull ja täistabamus uue kaaslase näol Lounge Deja Vu`s 

Lounge Deja Vu Rauno Liivand

Hea muusika, pudel mulli ja taevalikult magusad jäätised - see oli tõepoolest perfect match! Õhtu meelitas kohale ka tõelised kokteilisõbrad, sest käimas oli Tallinn Cocktail Week, mis ootas külalisi kõikidesse linna parimatesse kokteilibaaridesse, kus igalpool ootamas ka eripakkumised.

Suvised peoõhtud on Deja Vu's külalisi ootamas ka sel nädalal. LIVE muusika õhtu saab alguse juba neljapäeval, 23. mail, kui ladinarütmidega on külalisi kostitams MADE IN BRAZIL.