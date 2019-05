Veikko Täär: minu DNAs on kindlasti koorilaulja geen 

Ma tänan heade sõnade eest! Minu jaoks on 20. augusti tähendus oluline olnud ning iga aastaga üha olulisemaks muutunud. Noorukina sel ajal nende sündmuste sees olles ei osanud aimata, millised suured ja üliolulised otsused võeti vastu Toompeal ja kuidas nendeni jõuti. Nüüd, kus sellest on möödunud juba üle veerandsajandi, hakkab selle tähendus ja olulisus rohkem kohale jõudma.

Kas selle nimel tuli millestki loobuda, kas sinu suvi on tööd täis? Kas ja millistel vabaõhuetendustel veel osaled?

"Vaba Rahva Laulu" kontserdi esilekutsuja ning hing Ülo Kannisto võttis minuga ühendust juba eelmisel aastal ning siis sai nõusolek antud. Mõningaid plaane tuleb teha ikka päris pikalt ette. Sel suvel on juuni alguses Otepää linnamäel jõudmas vaatajate ette vaatemäng „Taevas, muld ja tulevik”, mis on pühendatud Eesti lipu 135. sünnipäevale. Meie trikoloori lugu on käsitletud läbi kolme ajastu ning läbi tegelaste, kes on Eesti kultuuriloos olnud väga olulisel kohal. Seda etendust mängitakse vaid viiel õhtul jaanikuu alguses.

Lisaks olen dramatiseerinud selle suve ühe laste lemmikloo "Pettson ja Findus telkimas", mida mängitakse Tartus Teatri kodu ja Nukumuuseumi hoovis alates 27. juulist. Minu suvi on parasjagu töine, kuid püüan suvel pisut ka puhata.

Palun meenuta eredamaid hetki senistelt "Vaba Rahva Laulu" kontsertidelt.

Minu jaoks on olnud kõik kontserdid meeldejäävad sündmused ning eredaid hetki on mitmeid. Eelmise aasta kontserdil Paides tehti otseülekanne "Üheslaulmisele", mida nägi teles ning see ühendas üle Eestimaa lauljaid, kes laulsid tõesti ühte laulu. Selleks, et see teles ka toimiks, oli vaja sekundipealt valmis olla. Mul tuli selle sekundini rahvaga rääkida ning ajastada täpselt oma lauseid. See oli paras väljakutse, et mitte lihtsalt ümmargust mulli ajada, vaid jagada oma mõtteid. Täpne ülekande aeg kippus aga venima ning see tegi situatsiooni päris keeruliseks. Lõpuks saime kõigega sujuvalt ja tõrgeteta hakkama.