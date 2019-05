50 NIPPI | Evelin Ainomäe: selle suve ilu- ja peovärv on korallpunane 

Babor Beauty Spa Tallinna ampullipidu Picasa

Õhtu populaarseimaks müügihitiks oli arvatult Babor Iluampullid, mis on Babor brändi tõeliseks hitiks kogu maailmas.

Loomulikult ei puudunud peolt ilu- uudised ja info ilutrendide kohta. Peo värv - coral red ehk korallpunane on selle aasta ametlik värv kogu moemaailmas. Temaatika sai valituks, kuna Babor on alati trendikas, kaasaegne , kuid samas ka keskkonna ja loodussõbralik. Just õigele toonile viitab ka kevad/suvise meigikollektsiooni küünelakk Living Coral.