Liis Lemsalu annab laupäeval Pääsküla rabas tasuta kontserdi Toimetas Andra Nõlvak , täna, 19:15

Liis Lemsalu Erki Pärnaku

Laupäeval, 25. mail kell 11 esineb Pääsküla raba vaatetorni juures Liis Lemsalu trio. Tegemist on tänavuse Nõmme Kevade avaüritusega, kontsert on publikule tasuta. Pääsküla rabas toimuval kontserdil saadavad mitmekordset Eesti aasta naisartisti kitarrivirtuoos Kalle Pilli ja basskitarrist Martti Laas. „Kava saab olema pigem lustlik ja sellele maagilisele hommikule sobiv. Eks loodus näitab ja juhatab meid õigele teele,“ lausus laulja. Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Nõmme Kevade hommikukontserdid muutumas iga aastaga järjest populaarsemaks. „Oleme pakkunud kuulajatele alati ilusat eestikeelset muusikat. Tänavu toimub rabakontsert juba viiendat korda,“ lisas Šillis. Liis Lemsalu on lõpetanud Nõmme gümnaasiumi ning nende kodu asus Pääsküla raba kõrval. „Tihtipeale käisin Pääsküla rabametsas end laadimas ja ka mitmed minu lood on sündinud just seal,“ rääkis ta. Suuremale publikule esineb Lemsalu rabas aga esimest korda. Pääsküla ra