Omniva lubab: „Eesti Post toob lehed ja kirjad endiselt inimeste postkastidesse.“ 

"Omniva peab tagama kojukande ja seda ka nädalavahetusel,“ jäi peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil resoluutseks.

"Omniva teenib pakikande majandamisest väga kena kasumimarginaali. Selle eest, et tal on võimaldatud kõikvõimalikke muid teenuseid pakkuda ja tulu teenida, on talle pandud ka teatavad kohustused, mida kellelgi teisel ei ole ehk universaalne kanne. Mulle aeg-ajalt tundub, et nad tahaksid selle ära unustada. Nii kindlasti ei saa. Kui nad universaalset kannet ei taha, siis kaob riigi jaoks selle asutuse mõte ära,“ kommenteeris Martin Helme.

Omniva juhatuse liige ja postivaldkonna juht Kaida Kauler sõnas õhtul saadetud pressiteates, et nad on peaministri seisukohaga täiesti nõus. "Eesti Post peab ja tagabki kojukande, seda ka nädalavahetusel. Kinnitame taaskord, et jätkame laupäevase kojukandega ka edaspidi, nii nagu seadus meilt seda nõuab," sõnas Kauler.

"Ka eile Vikerraadio intervjuus mainitud idee, et tulevikus võiks kirju ja lehti muuhulgas kätte saada ka pakiautomaadist, kui klient nii soovib, oli vaid mõte tulevikuvõimaluste osas. Eesti Post toob lehed ja kirjad endiselt inimeste postkastidesse.