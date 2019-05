Võitjad teada! Tanja Mihhailova uus tüdrukutebänd sai liikmed ja nime 

„Põhiline, et inimene tahaks seda teha ja tal oleks silmis sära, aga loomulikult on vokaal ka hästi oluline,” tutvustab ta katsetel hindamiskriteeriumeid. Kõik tüdrukud said valmistumiseks Mabeli loo „Don’t call me up”, mille järgi ka väike tantsuline osa esitati. Lisaks said nad oma vabal valikud valida ühe eestikeelse loo, et aru saada, mis on nende eelistused.