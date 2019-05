Haisev maapood: kuidas müüjaga viisakalt ebameeldivast higilõhnast rääkida? 

„Poes sees pole kah asi selles, et umbne oleks, vaid hoopis higilõhn tahab nägemist ja mõistust võtta. Tööd tehes inimesed ikka higistavad, aga see pole selline päevatööst tekkinud higilõhn, vaid ikka mitmest päevatööst jäänud lehk. Ma käin iga õhtu end pesemas, aga see ei pruugi kõigi jaoks olla elementaarne. Enda higilõhna ei pruugi ka tunda, aga lihtne loogika, et füüsiline liikumine ajab higistama – see võiks ju anda vihje, et mine ja pese end. Mõni klient seal poes lõhnab ebameeldivalt, aga poes on pidevalt „aura“ üleval. See on ikka põhiliselt klienditeenindajast. Kahju, sest muidu on tegu väga sõbraliku ja naiseliku müüjaga. Ma ju meesterahvana ei lähe seda talle ka mainima,“ arvab mees.