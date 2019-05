Blogiauhindade jagamine HELENI BEEBIBLOGI | Ma ei hakka käruga bussist väljudes abi paluma, kui just mõnda kulturisti ei silma Helen Kõpp , täna, 12:00 Jaga: M

Helen Kõpp Stanislav Moshkov

Veel hiljuti olin arvamusel, et ühest sihtpunktist teise jalutamine on midagi väga rasket ja pigem asjaarmastajate pärusmaa. Jalutasin Carmeniga küll palju, aga nii, et sõitsin oma meelispaika ning tegin seal loodust imetledes tiire. Nii sain ka tavaliselt oma päevased sammud täis.