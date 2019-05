Victor Crone ja Syn Cole teevad koos muusikavideo 

„Ees on ootamas põnevad asjad. Ma salvestan EP ja palju laule ning järgmisel nädalal filmime muusikavideoga DJ Syn Colega,” sõnas ta videos, lisades,et on väga põnevil.

Syn Cole on remiksinud Avicii superhitte nagu „Silhouettes" ja „Hey Brother". Lisaks on artist koostööd teinud Katy Perry, Jennifer Lopezi ja Ed Sheeraniga ning remiksinud Coldplay hitti „A Sky Full Of Stars", mida saatis maailmas suur edu.