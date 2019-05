Elu GALERII | Georg Malvius: "Ma tunnen end juba paljuski eestlasena!" Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

EESTISSE ARMUNUD: „Eesti on mu teine kodu Rootsi järel!“ kinnitab Georg Malvius. Tiit Tamme

„Nutke, naerge ja plakstage nagu oleks saalis 1000 inimest,“ ergutab lavastaja Georg Malvius publikut, kes on lubatud vastse muusikali „West Side Story“ läbimängule. Seni on artistid mänginud saalile, kus istub vaid lavastusmeeskond. „Parim kaasaelaja saab Bernardolt auhinnaks suudluse. Nii et palun pingutada!“ Leedu laulja Jeronimas Milus, kes inglisekeelses versioonis Bernardot kehastab, näeb puertoriikolase grimmi all välja kui naiste ja meeste öine unelm. „Ta on lihtsalt imeline ja temast saab kord maailmatäht,“ on Georg veendunud.