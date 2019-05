SÜÜDLANE LEITUD: osoonikihti hävitavat kemikaali paiskab atmosfääri Hiina

Gaasilist ühendit CFC-11 kasutati kunagi majade ja külmikute vahtisolatsiooni valmistamiseks, kuid 2010. aastast peaks selle tootmine ülemaailmselt lõppenud olema. Selle kahanemine Maa atmosfääris on aga viimase kuue aasta jooksul müstilisel kombel aeglustunud tervelt poole võrra. Teadlased avastasid, et ohtlikku ainet on taas hakatud kasutama Ida-Hiina ettevõtetes.

CFC-11 ehk triklorofluorometaan laguneb atmosfääris ja vabastab selle käigus klooriaatomeid, mis omakorda hakkavad väga suurel kiirusel lagundama osoonikihti, mis kaitseb meid ohtliku ultraviolettkiirguse eest. Erinevatest CFC tüüpidest on CFC-11 kahjulikkuselt teisel kohal.

1987. aasta Montreali kliimaprotokolliga nõustusid riigid piirama ohtlike ainete kasutamist, et Maa osoonikiht jõuaks aegamööda taastuda. CFC-11 keelas Montreali protokoll üldse ära.

Lootus oli, et praegu Arktika kohal laiutav osooniauk jõuaks kaduda umbes 2030ndatel aastatel ja Antarktika osooniauk umbes kolm aastakümmet hiljem. Kui hiinlased otsekohe CFC-11 kasutamist ära ei lõpeta, lükkub kogu protsess vähemalt kümnendi võrra edasi.

Miks Hiina ettevõtted CFC-11 kasutavad, kui nad teavad, et see on keelatud? Vastus on üsna lihtne: see on odavam ja kvaliteetsem kui selle alternatiivid. Üks illegaalse kemikaali müüja ütles uurijatele, et tema hinnangul kasutab seda umbes 70 protsenti Hiinas vahtisolatsiooni müüvatest ettevõtetest.

Lisaks on ärid ka kavalad: teadlased tuvastasid, kuskohast kemikaal atmosfääri paiskub, kuid neil pole informatsiooni, kust see isegi pärit on. Pole välistatud, et seda toodeti mõnes teises piirkonnas Hiinas, võib-olla üldse mõnes teises riigis ning transporditi seejärel kohta, kus vahtisolatsiooni valmistatakse.

Väiksem osa CFC-11 võib atmosfääri pääseda ka Indiast, Aafrikast või Lõuna-Ameerikast, kuid hetkel puudub neis piirkondades korralik järelvalve, et seda kindlalt väita.