Juhtkiri | Õismäe rünnaku eest vastutab EKRE 

Kui EKRE juhtfiguurid on pikemat aega kasutanud reljeefseid ning nii kodu- kui ka välismaal hämmingut tekitanud väljendeid, siis Õismäe rünnak on pideva ajupesu loogiline tulemus. Kui EKRE räägib mugavusprussakatest, parasiteerivatest tibladest, kohtunike peade veeremisest, mustanahaliste peadest kui õõnespuidust, rääkimata mustadele ukse näitamisest, siis kas EKRE juhtidel maksab üllatuda, kui nende retoorika ärahullutatud jüngrite kaudu just samade loosungitega ka tänavale jõuab. Ja kui EKRE liikmed ei väsi ega häbene ka välismeediale kiita Hitlerit, siis pole kuigi üllatav, et Hitlerit kummardab ka ründaja.

Too ühiskonna isehakanud sanitar teeb kõike täpselt nii, nagu EKRE mentorid on talle sisendanud. Ta võib olla küll EKRE propaganda ja ajupesu ohver, kuid see ei vabasta teda vastutusest. Õigupoolest vastutab juhtunu eest rohkemgi veel EKRE, kuigi valitsuse pressikonverentsil viis Martin Helme sujuvalt ja demagoogiliselt jutu võõravihalt üle omavihale, hakates süüdistama hoopis presidenti EKRE vihkamises.