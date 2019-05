Martin Helme võrdles kliimastreikijaid noorte kommunistidega: koolides meeleavaldustele õhutamine on sigadus! 

Sellest viimasest lausest kinni haarates saab selgitada ka ministri seisukohta noorte meeleavalduste teemal. Helme ei eita, et kliimastreikidele tulevad kohale ka need kooliealised aktivistid, kes tõesti usuvad selle sõnumisse – nende osas tal kriitika puudub. Mehe hinnangul on aga paljud noored sellised, kellele tehakse koolis aktivistide poolt agitatsiooni. „Ma olen kohutavalt allergiline sellise koolidesse sisse murdva selgelt ideoloogilise kasvatustöö vastu,“ ütles Helme Õhtulehele. Pressikonverentsil tõmbas ta paralleeli kliimastreigi ja nõukogudeaegsete laste Maipüha paraadidele saatmise vahel.

Samal teemal Eesti uudised Seisukoht | Elu ilma informatsioonita Olgu siinkohal ära toodud ÜRO ametlik seisukoht: kasvuhoonegaasid ja rohealade häving mõjutab otseselt globaalset kuumenemist. Kaks kolmandikku kõigist kasvuhoonegaasidest moodustab süsihappegaas, millest omakorda suur osa tekib fossiilsete kütuste põletamisel.

Peaminister Ratas kasutas pärast valitsuskaaslase sõnavõttu võimalust siiski panna eestlaste hingele, et igaüks meist saab väikeste sammudega vähendada oma ökoloogilist jalajälge. „Kui võtta kasvõi üks numbriline näide, mis on seotud Eestis väga populaarseks saanud kohvi, tee või kakao ostmisega bensiinijaamadest, siis päevas, mulle on väidetud, tarbitakse ca 200 000 papptopsi. Ma kujutan ette, et see on tegelikult väga tõsine probleem – olgu ta siis lokaalne probleem. Ma usun, et mida rohkem me võtame korduvkasutatavaid topse kaasa minnes ostma jooki, mida me soovime, on mõistlik.“ Ühtlasi kiitis Ratas, et noored seisavad positiivsete muutuste poolt ja globaalse kuumenemise vastu. „Kliimamuutustega tuleb tegeleda,“ kinnitas peaminister.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa seisukoht on selles küsimuses selge: Eesti loodus on meie rahvuslik aare. Lisaks nentis ta, et noorte soov hoida loodust Eestis ja ka globaalselt on väga tervitatav. „Siin ei ole vaja toriseda.

Kuigi kolleegid ajakirjanikud pakkusid vaatamata tihedale üritusele lahkelt Kaarel Tarandile võimalust esitada täpsustav küsimus, otsustas too loobuda enda hinnangul tuuleveskitega võitlemisest. Küll aga kavatseb Sirbi peatoimetaja ka edaspidi – vajadusel igal nädalal – valitsuse pressikonverentse väisata ja ministritele kliimastreikide kohta küsimusi küsida.