KERTTU RAKKE: "Ega see ole lihtne inimene, kes minuga koos saab elada – see on ideaalne mees." Anu Saagim , täna, 00:01

Tiina Kõrtsini

„Praegu ma küll endale kedagi ei otsi. Mul on jumala hea olla. Mul pole kunagi nii head meest olnud,“ ütleb kirjanik Kerttu Rakke, kelle elus on eelmisest suvest saati uus mees. „Kui saad kellegagi niimoodi koos olla, et te ei käi üksteisele närvidele, siis on suur samm ju astutud. Siis on järelikult õige inimene,“ teeb Kerttu, kelle varasemad suhted on kestnud kõige rohkem kaks-kolm kuud, julge avalduse.