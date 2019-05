Andres Sõber | Saaksin Janar Taltsile Kadrinas sellise menüü ette teha, mille ta alla neelaks 

Teine asi on see, et Eesti liigasüsteem karjub reformide järele. Olen seda juba varem rääkinud, nüüd on mõni mees selle mõttega kaasa tulnud. Kui finaalis mängivad kaks Kalevit, siis Eesti inimene seda alla ei neela. Kümnest platsil olevast mehest on seitse välismaalased. See ei ole kellegi poole näpuga näitamine, aga viimane aeg oleks midagi muuta.

Jällegi, olgu 10–12 võistkonda, igaühel võib olla maksimaalselt kaks välismaalast. Cramol Eesti liigas samuti kuni kaks, las Ühisliigas ja eurosarjas panevad nii paljudega, kui soovivad. Aga võib-olla anda neile põhiturniirist vabastus.

Aga kuulsin teleülekandest, kuidas spordidirektor Alar Varrak rääkis, et tegu on raskete otsustega, mida tuleb läbi kaaluda. Ja et praegu on Lätiga diilid tehtud ja seda süsteemi on raske muuta.

Finaalmängudest pole mõtet suurt midagi rääkida. Hooaja kokkuvõttes on ehk suurim võidumees minu sõber Martin Müürsepp. Lõpus esines ta Kalev/TLÜga päris hästi ja tema tegevuse võib positiivse poole peale kanda. Tema omapärane stiil ja suhtumine jätsid hea mulje ja ta suutis omasugused meeskonnad ära murda.

Müürsepp võiks Kalev/TLÜs veel üks-kaks-kolm aastat jätkata. Siis ta saab otsast peale mängijaid valida, keda ta tahab. Siis saab ta ise ka rohkem peatreeneri tunnet kätte.

Negatiivse poole peale tuleb kanda TalTechi mängud. Seal olid Eesti mõistes koos suhteliselt head mehed. Rapla pani kõvasti lati alt läbi, Pärnu oli nii ja naa.