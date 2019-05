TIMMERI TAROSKOOP 27. MAI – 2. JUUNI | Veevalajad on väsinud, Neitsi nädal on täis armastust 

JÄÄR on valikute ees. Need valikud on tal nii eraelus kui tööl. Ta tahaks püüda püüdmatut ja rühkida kõrguste poole, teisalt jätkaks nii, nagu rada lookleb. Olla püüdlik või lasta end saatusest juhtida? Jäär ei tea, kumb on õigem. Suhetes kipub ta kahtlema, on see ikka õige kaaslane või on kusagil keegi parem? Mida Jäär teeb? Võtab pudeli veini, joob selle ära ja tunneb, et nüüd on ta valmis otsustama, unustab mõistuse ja tegutseb tunnete järgi.

KAKSIKUD ei kuula sel nädalal kellegi nõu. Kui keegi kipub midagi õpetama, keeravad nad julmalt selja. Ise teevad vigu nii, et mühiseb. Hoidke sel nädalal oma selga, te kipute ka sellele liiga tegema. Ärge rapsige sedasi. Nädala lõpus vajavad Kaksikud kedagi, kellega rääkida. Nad on ise head kuulajad, aga veel paremad rääkijad. Nädalalõpp toob neile ka parema tuju ja tunded.

VÄHK avastab, et inimesed tema ümber võivad olla ühel hetkel ühed ja teisel hetkel sootuks teised. Kahepalgelised. Vähk üritab sellest üle olla, aga tunneb end üksiku ja õnnetuna. Tal ei õnnestu sel nädalal midagi, kõik on peas kinni. Asjad kukuvad käest maha ja ükski töö ei jõua lõpuni. Jõudu pole. Vähk on natukene kaitsepositsioonis, kinnine, pettunud ja ei taha suhelda.

LÕVI tunneb nädala algul, et asjad sujuvad iseenesest, kallab endale klaasi veini ja ootab, mis siis edasi saab. Mugav on. Nädala keskel tabab teda aga tegutsemishoog, kahjuks ei vii see hoog edasi. Lõvi on sel nädalal rohkem seltskonnahing, mitte tegutseja. Pole hullu, ongi selline nädal. Ühe kurva teate võite ka saada...

NEITSI nädal on täis armastust! Püha taevas! Armumine, soov luua püsisuhe. Nii mõnigi Neitsi saab või teeb abieluettepaneku. Metsik kirg. Kui te olete just lahku läinud, sööstate oma kaaslase kaissu tagasi. Meessoost Neitsisid tõmbavad kogenud naised, leegid lahvatavad üle pea. Sellist nädalat polegi enne näinud. Kahjuks ei puudu Neitsi armuelust ka armukadedus ja tunne, et kas see kõik on ikka päris ja õige. Ärge mõelge üle, andke kirele voli ja armastage!

KAALUD tunnevad, et kõik asjad sujuvad ja see teeb neid rahutuks. Nad hakkavad kahtlema ja tunnevad hirmu. Asjad ei saa ju ometi nii korras olla? On. Nii mõnedki Kaalud lähevad reisile või ostavad reisi. Paljud aga võtavad lihtsalt aja maha ja veedavad seda kõige meeldivamal moel. Kaalud sobivad praegu seltskonda, kus on lapsed. Imeline, rahulik ja lennukas nädal. Kui tahate oma rahalist seisu parandada, siis ka see õnnetub. Küsige lihtsalt palka juurde.