Mart Soidro | Küünlaid vääriv kurbmäng? 

Kadriorg versus Toompea

Ei mäleta, et meie riigijuhtide suhted oleksid kunagi varem olnud nii jäised kui praegu. Nojaa, Jüri Ratas ja Henn Põlluaas saavad pealtnäha suurepäraselt läbi. Nad on leidnud presidendi näol „kurja juure”, kes ei lase neil isekeskis toimetada. Olen alati suhtunud skeptiliselt presidendi institutsiooni ärakaotamisse, minu jaoks pole vahet, kas see institutsioon ühitataks spiikri või peaministri ametiga. Tänan õnne, et need reformijate kavatsused pole saanud teoks.

Aga vara veel hõisata! Kahel hea lastetoaga isandal on hoovad, kuidas riigipea „taltsaks teha”. Arutelu tuleva aasta riigieelarve üle juba käib ning asi siis alkoholiaktsiisi alandamise kõrvalt ka presidendi kantselei eelarvet alandada ole! Seda enam, et rahandusminister on meil teadupoolest Helmetest noorem. Isa ja poeg on oma raadiosaates mõtteid mõlgutanud ka presidendi tagandamise protseduuri üle, aga esialgu on need mõteteks jäänudki. Mida siis sellises olukorras teha? Vaadata, mis edasi saab.

Pärast seda, kui president tunnistas intervjuus Eesti Päevalehele, et tal „ei ole usku, et see valitsus ei ole ohtlik meie välispoliitilisele kursile ja meie liitlassuhetele” (20.05.2019), teatas riigikogu esimees, et president on kergekäeliselt kaasa läinud Reformierakonna ja sotside õhutatud hüsteeriaga, tekitades sellega meie liitlastes asjatuid küsimusi. Peaminister, selle koalitsiooni peaarhitekt, leidis aga, et president peaks tasakaalu ja sidusussildasid ehitama, mitte neid lõhkuma. Teisisõnu: mina keerasin käki kokku, sinu asi on see kaubaks teha. Kuna lõhn ei olnud algusest peale kõige meeldivam, tuli lisada vürtsi.

Ka Mark Twaini romaanis „Huckleberry Finni seiklused“ proovisid kuningas ja hertsog näitelaval kõigepealt „klassikat“ – „Romeo ja Julia“, mõõgavõitlus, Hamleti surematu monoloog. Aga publikumenu oli kesine: saali tuli tosinkond inimest, lõpuni jäi vaid üks poiss, kes oli magama jäänud.

Tuli vürtsi lisada ja midagi krõbedamat teha! Nii sündiski „Kuninga kaelkirjak“ , mida etendati kolm korda. Viimasel õhtul oli teater puupüsti rahvast täis – kohale olid tulnud kõik, kes olid seda juba näinud. Kaasas mädamunad, roiskunud kapsas ja 64 surnud kassi...

Selle mõistujutuga ei taha ma tõmmata otsest paralleeli hertsogi ja kuninga ning Ratase ja Põlluaasa vahele (kuigi teatav väline sarnasus on olemas). Loodan siiralt, et neil läheb edaspidi paremini kui raamatukangelastel.