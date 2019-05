Seisukoht | Karistus ohvrile 

Mõistagi on maarahvas otsusest pehmelt öeldes üllatunud ja meelde on tuletatud Vene filmiklassikast pärit fraas: Nõukogude kohus on kõige humaansem kohus maailmas. Üleskutsele toetada õigluse eest üles astunud mehi neile määratud karistuse tarvis raha kogumisel reageeriti nõnda tormiliselt, et nõutav summa saadi annetustest kokku ühe päevaga.

Tühja sest kahest tuhandest eurost, aga murelikuks teeb see, et meie inimesed on veerand sajandi jooksul nõnda ära hirmutatud, et on vanglakaristuse hirmus valmis teleriekraani häbipostil vabandust paluma ja kokkuleppemenetlusele minema.