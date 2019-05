Küsimus | Miks peab rong linnas kihutama 90 km/h? 

Monika Lilles, Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht : Raudteetranspordi eelis ongi see, et liigutakse eraldi taristul, mis võimaldab liikuda teistest transpordivahenditest kiiremini. Nii reisijad kui ka kaubavedajad ootavad meilt pidevalt maksimaalsete lubatud kiiruste suurendamist, mis tähendab investeerimist raudteetaristu kvaliteeti.

Kui me suudame üheskoos erinevate huvirühmadega kokku leppida, et Tallinna linnas, eriti mingites piirkondades, peaks rongidele lubatud piirkiirus olema väiksem, siis meil raudteetaristu haldajana selle vastu midagi pole. Reisijatele tähendab see tõepoolest sihtkohta jõudmisel ilmselt vaid minutites arvestatavat kadu. Oleme juba praegu erinevate osapooltega piirkiiruste langetamise arutelusid alustanud. Üks variant on seda teha teatud piirkondades ajutiselt uute ohutusmeetmete paigaldamiseni.