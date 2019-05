ÜLLATUS: Euroopa kõige naiselikum parlament asub Hispaanias

Naiste valimisõigus kehtestati 1931. aastal vabariikliku põhiseadusega ja naiste kangelaslikkus demokraatia ja vabariikliku korra eest võitlemises (Dolores Ibarruri „No pasaran“) on üldtuntud. Diktatuuri-järgses Hispaanias on naiste õigusi edendanud sotsialistid, kelle võimupäevil 2008 - 2010 eksisteeris isegi võrdsuse ministeerium (Ministerio de Igualdad) kui omapärane jätk aasta varem langetatud otsusele, et valimisnimekirjades peab mõlema soo esindajaid olema võrdselt. Samas tasub teada, et sotsid ise ka selle ministeeriumi likvideerisid.

Järgnes konservatiivide ainuvõimu periood, kes Kataloonia autonoomia tagasipööramise kõrval üritasid aastatel 2013 -2014 kitsendada abordi seadust. Saab öelda, et just see katse (lõppes eelmise ja liberaalse abordiseaduse taasjõustamisega) ning vallandas Hispaania naisliikumise uue tõusu, mille tuntuimaks ja ühendavaks epopöaks on La Manada protsess. See vallandus 2016. aastal kuulsa Pamplona härjajooksu ajal, kui viis meest, k.a. politseinik ja sõjaväelane vägistasid kordamööda 17aastaste neiut. „Rühmatööst“ nii-öelda vabad tegid sellest video, mida levitati internetikogukonnas La Manada (tõlkes hundi tagumik).

Protestilaine toimunu kinnimätsimise ja vägistamise ahistamiseks kvalifitseerimise (kohtuotsus langetati aprillis 2018) vastu rullub üle riigi tänaseni ja on üheks selgituseks, miks 8. märtsi tähistamine Hispaanias sel aastal enneolematult massiliseks kujunes. Just see, naiste kasvanud valmidus enda eest seista realiseerus ka 28. aprilli üldvalimiste tulemustes. Valitute seas on nii noori kui vanu ja kõige erinevamate elukutsete esindajaid.