FOTOD | Õnnelik õnnetus: paarkümmend meetrit kraanat lömastas soojaku 

Maha kukkunud kraana nool on lömastanud soojaku, mille ta pidi ilmselt tervena teise kohta toimetama. Pikalt välja sirutatud nool on seda kandva auto täiesti külili venitanud. Väga suuri vigastusi masinal välispidiselt ei tuvasta, kuid selle püsti saamine võib osutuda parajaks kunsttükiks.

„Ega ma ei tea, kas kraanajuht tegi midagi valesti või mitte,“ jätkab pealtnägija. „Arvatavasti oli see tuul. Soojak võttis võib-olla tuule alla ja hakkas kõikuma või lükkaski tuul kraana pikali. Tuul puhub just sinna suunda, kuhu kraana kukkus.“

Ta lisab, et see oli õnnelik õnnetus, sest kraana sättis ennast lamama täpselt selles sihis, kus kedagi ega midagi peale tõstava soojaku tabada ei olnud: „Ühel pool seisavad reas veoautod, need oleks kraana kõik purustanud. Autopesula, mille see peale oleks langenud. Kõrval on gaasimahuti, siin oleks võinud korralik jumakas käia.“