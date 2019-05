Mis on saanud Mary Jordani kividega loopimise uurimisest? 

Põhja rongkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas ütles Õhtulehele, et prokuratuur ei ole veel otsustanud, mis juhtumist saab. „Nii palju ma saan öelda, et politsei on tõendite kogumise lõpetanud ja toimiku prokuratuurile saatnud. Prokuratuur analüüsib neid ja teeb siis otsuse, kas see juhtum vajab veel uurimist, kas see tuleks lõpetada, kohtusse saata või midagi muud,“ selgitas ta.

Õhtuleheni jõudis info, et Mary Jordani välismaal oleku pärast on protsess venima hakanud. Kallase sõnul ei ole uurimine hetkekski katkenud. „See on tavaline praktika, et inimesi kutsutakse tunnistusi andma ja kui nad ei saa mingil põhjusel pakutud kuupäeval tulla, siis lepitakse uus aeg kokku. Mis puudutab välismaad, siis kui tekib tunne, et inimene hoiab uurimisest kõrvale, siis on võimalik vahistamismäärusega ta välismaal kinni pidada,“ selgitas ta ja lisas, et prokuratuur ei ole Mary Jordani puhul näinud põhjust tema kinni pidamiseks.